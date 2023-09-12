В Краснодаре покажут спектакль «Бывшие», основанный на реальных историях

Пять разных девушек покажут зрителям пять ситуаций об одном чувстве. Спектакль основан на реальных историях краснодарок.

«Все мы разные, но в историях о расставании часто узнаем себя. Потому что нас бросали, и мы сами — тоже. Все совпадения с реальными людьми — не совпадения. Приходите обсуждать бывших», — приглашают организаторы.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 900-1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве «Пустое место» 28 октября состоится культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны». Это будет уникальный вечер, на котором ведущие будут рассказывать истории из жизни трех великих женщин и связывать их с реальностью.