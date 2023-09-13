В Краснодаре покажут спектакль «Пропасть во ржи» по мотивам двух романов Сэлинджера

В центре психологии и искусства «Люди-игры» 16 сентября покажут спектакль «Пропасть во ржи» по мотивам двух романов Сэлинджера

Это постановка-притча о жизни Холдена, который является альтер-эго писателя. Режиссерка Марина Таашева соединила на сцене сюжеты романа «Над пропастью во ржи» и повести «Сельди в бочке». Роли исполняют Егор Глазов и Екатерина Молодец.

По словам организаторов, зрителям предстоит решить, можно ли с помощью протеста и эскапизма спасти от ужасов мира себя и других.

В оригинальном произведении Джерома Сэлинджера 17-летний юноша по имени Холден Колфилд рассказывает об истории, случившейся с ним прошлой зимой. События, о которых он повествует, разворачиваются в предрождественские дни декабря 1949 года. В закрытой школе Пэнси на экзамене он провалил четыре из пяти предметов, поэтому его исключили. Теперь его ждет путь домой к родителям.

Начало в 20:00. Стоимость билетов от 800 рублей, купить можно по ссылке. Центр психологии и искусства «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 15 и 17 сентября покажут спектакль «Ты всегда будешь видеть меня» по мотивам пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». Зрители увидят размышления о человеке и неизбежности выбора, о добре и зле на примере трёх героев, оказавшихся в замкнутом пространстве.