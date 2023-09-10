В Туапсинском районе состоится фестиваль уличного кино. Бесплатно покажут четыре фильма

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com
    © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com

В селе Тенгинка Туапсинского района 16 сентября пройдет однодневный фестиваль уличного кино

Зрители смогут посмотреть четыре короткометражных фильма — «Облако Грига», «Обычная свадьба», «Наташина мечта», «Дорога в облака». После показа состоится обсуждение лент.

Также на фестивале выступят именитые кинематографисты. О том, как создаётся кино, расскажут кинооператор Дмитрий Казаков, снявший несколько сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей», фильм «Эра Стрельца» и другие, а также продюсер Елена Калашникова, этим летом работавшая над производством в Туапсинском районе ленты об армянской культуре.

Событие состоится в Тенгинском центральном доме культуры по адресу улица Шаумяна, 55. Начало в 14:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз 16 и 17 сентября состоится 12-й фестиваль адыгейского сыра. Запланированы ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения Туапсинский район Фестивали

Новости

В Туапсинском районе состоится фестиваль уличного кино. Бесплатно покажут четыре фильма
В Прикубанском округе Краснодара семь улиц остались без воды
Краснодарцев приглашают на экскурсию «Город женщин»
В Краснодарском крае полицейские нашли в машине подполковника МВД вещество, похожее на гашиш
В аэропорту Сочи появились стыковочные рейсы из Москвы в города Дальнего Востока
В Краснодарском крае начались выборы. В участки стали поступать жалобы о нарушениях

Лента новостей

Разборки в деревне, судный день, материнский гнев
7 сентября, 12:28
Разборки в деревне, судный день, материнский гнев
Рассказываем, что посмотреть в кино с 7 сентября
В Краснодаре власти планируют за год построить приют для животных
8 сентября, 14:19
В Краснодаре власти планируют за год построить приют для животных
Жить постоянно питомцы там не будут
В Сочи закрыли все пляжи из‑за угрозы формирования смерчей над морем
Вчера, 12:22
В Сочи закрыли все пляжи из‑за угрозы формирования смерчей над морем

Реклама на сайте