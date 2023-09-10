В Туапсинском районе состоится фестиваль уличного кино. Бесплатно покажут четыре фильма

Зрители смогут посмотреть четыре короткометражных фильма — «Облако Грига», «Обычная свадьба», «Наташина мечта», «Дорога в облака». После показа состоится обсуждение лент.

Также на фестивале выступят именитые кинематографисты. О том, как создаётся кино, расскажут кинооператор Дмитрий Казаков, снявший несколько сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей», фильм «Эра Стрельца» и другие, а также продюсер Елена Калашникова, этим летом работавшая над производством в Туапсинском районе ленты об армянской культуре.

Событие состоится в Тенгинском центральном доме культуры по адресу улица Шаумяна, 55. Начало в 14:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз 16 и 17 сентября состоится 12-й фестиваль адыгейского сыра. Запланированы ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.