Новый магазин «Чижик» открылся в Краснодаре. Он стал тысячным в стране

Торговая сеть «Чижик» 8 сентября открыла в Краснодаре новый магазин

Многие местные жители заранее пришли к открытию, чтобы первыми оценить качество товаров и цены. Торговый объект площадью почти 350 кв. метров находится на улице Шемякина, 2 (ранее 3-я Трудовая, 1/7). Ассортимент юбилейного «Чижика» включает порядка 700 наименований, более 400 из которых — уникальные бренды сети, долю которых будут наращивать. В день открытия первые покупатели, пожилая семейная пара, получили неожиданный, но приятный подарок — полноценный продуктовый набор. Магазины «Чижик» отличаются небольшим, но уникальным ассортиментом, не уступающим по качеству и вкусу продукции ведущих брендов, но по более привлекательной цене. Здесь тщательно подходят к выбору поставщиков и контролируют качество товаров на всех этапах. Так, перед тем, как продукция попадет на полки, она проходит обязательный этап слепых дегустаций и еще несколько проверок на соответствие стандартам. Это значит, что в магазине покупатели найдут только те позиции, которые отвечают всем требованиям.

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Вся продукция в «Чижике» соответствует требованиям ГОСТа, в продуктах питания нет никаких вредных добавок, ГМО и сои. Перед вводом в ассортимент сеть проводит исследования в независимых лабораториях. Также «Чижик» проверяет любую информацию от покупателей о возможном обнаружении некачественной продукции. Если это подтверждается, то на соответствующем производстве проходит внеплановый аудит. Кроме этого, по отзывам покупателей торговая сеть дорабатывает рецепты, составы и упаковку. Если вдруг кому-то не понравился вкус или качество товара, магазин возвращает деньги без чека. «У «Чижика» два главных принципа работы: постоянная оптимизация издержек и продажа только выверенного ассортимента. Мы смотрим все предложения на рынке, формируем запрос поставщику на производство того или иного товара именно того качества, которое мы для себя определили. Мы — фанаты качества и на полках магазинов представлены только те товары, в качестве которых мы не сомневаемся», — объяснила директор региона «Краснодар» торговой сети «Чижик» Юлия Малофеева.

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Еще одна отличительная черта «Чижика» — зона «Надо успеть». В ней представлены товары для дома, кухни, сада, детей и прочее. Ассортимент меняется каждую неделю и уже на открытии пользовался высоким спросом у покупателей. «Наша торговая сеть имеет динамичный дизайн, мы яркие, позитивные и молодые. «Чижик» дарит покупателям положительные впечатления при посещении. Наша главная задача — дать возможность всем без исключения приобретать только качественные товары и следить за своим здоровьем», — добавила Юлия Малофеева.

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского

Открытие магазина «Чижик» в Краснодаре © Фото Дмитрия Полянского