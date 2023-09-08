На выходных в Краснодаре стартует фестиваль здорового образа жизни

9 сентября в Краснодаре начнется ежегодный фестиваль здоровья «Энергия Юга»

Краснодарцев ждут ежедневные бесплатные спортивные тренировки, творческие занятия, литературные чтения, мастер-классы по экологии и лекции о правильном питании. Организатор фестиваля — банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ. Фестиваль стартует 9 сентября и продлится 21 день. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Мероприятия пройдут в разных локациях города, выбрать подходящее занятие и место можно на сайте.

В первый день участники смогут заняться классической йогой, бадминтоном, настольным теннисом, стритболом, мини-футболом, растяжкой или зумбой. С утра будут проходить спортивные мероприятия, а днем — образовательные лекции и мастер-классы. На мастер-классах гости смогут попробовать себя в роли фотографа или художника, а после — послушать урок по финансовой грамотности или лекцию про экологию.

За участие в каждой активности присуждаются баллы, которые можно обменять на ценные подарки: годовую фитнес-карту, билеты на концерт, спортивный велосипед и другие призы.

«Мы очень рады, что наш фестиваль вновь сможет приобщить всех желающих к здоровому образу жизни. Полезные и здоровые привычки обеспечивают высокое качество жизни, и нам приятно, что фестиваль становится инструментом, который помогает узнать и попробовать что-то новое. С нетерпением ждем участников этого года, для которых мы подготовили множество увлекательных занятий, и желаем провести время приятно и с пользой», — говорит вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.