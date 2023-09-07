В Краснодаре пройдет экскурсия по мотивам романа «Наш маленький Париж»

В Краснодаре 8 сентября состоится экскурсия по историческому центру города «Наш маленький Париж»

В основе нового проекта лежит знаменитый одноименный роман Виктора Лихоносова. Следуя тексту произведения, участники посетят те места, которые описаны в литературном источнике и попытаются разобраться, где правда, а где вымысел.

Проводят экскурсию научные сотрудники музея имени Коваленко Людмила Никонова и Ксения Стрельцова. Продолжительность прогулки 2 часа.

Начало в 17:30. Стоимость билета 600 рублей, необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-09-00. Количество мест ограничено.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 16 сентября состоится интерактивная книжная экскурсия. Участники под руководством Ольги Кожевниковой совершат литературное путешествие.