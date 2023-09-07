Краснодарцев приглашают на лекцию «Почему я так себя веду?»

В краснодарском креативном кластере «Колос» 8 сентября состоится лекция «Почему я так себя веду?»

Психолог Татьяна Щеколдина расскажет, почему люди молчат в ответ на хамство, не замечают усталости, избегают других индивидов или пытаются всё контролировать. Также слушатели узнают, почему мы ведем себя так, а не иначе.

В программе:

какое бывает поведение;

как научиться замечать свои реакции и управлять ими;

как понять, что поведение неполезно и что нужно менять.

Начало в 18:30. Оплата — донаты от 200 рублей. Регистрация по ссылке, количество мест ограничено. Арт-кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 9 сентября состоится лекция психолога Анны Сокол «Как женские эмоции влияют на отношения?». С собой рекомендуют взять блокнот и ручку.