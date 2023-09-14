В Краснодаре состоится премьера мюзикла «На всякого мудреца…»

В краснодарском Музыкальном театре 23-24 сентября состоятся премьерные показы мюзикла «На всякого мудреца…» к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского

Автором музыки и либретто стал Александр Пантыкин. Как рассказали в пресс-службе театра, он расширяет рамки пьесы, населяя её персонажами из других сочинений Александра Островского.

Мюзикл знакомит зрителя с талантливым, но неудачливым и крайне бедным литератором Егором Глумовым. Ради успешной карьеры и положения в обществе он готов в буквально смысле на всё — обман, лесть, подкуп, женитьбу по расчёту. Глумов ведет дневник, в котором дает уничижительные характеристики представителям высшего общества. Однажды эту тетрадь похищают.

В постановочную команду вошли режиссёр Александр Мацко, дирижёр Денис Ивенский, сценограф и художник по костюмам Максим Обрезков. В спектакле занята вся труппа театра, артисты хора, балета, симфонический оркестр.

Начало премьерных показов в 17:00. Стоимость билетов 800-3000 рублей, купить можно по ссылке. Музыкальный театр находится по адресу улица Красная, 44.

Как писали Юга.ру, краснодарская творческая площадка «Артель» 22 сентября откроет концертный сезон программой «Пуччини. Пучина страстей». Состоится выступление пианистки Евгении Шинкаревой и певицы Марины Мустаевой. Прозвучат арии из самых известных опер Джакомо Пуччини.