В Краснодаре снова пройдет «Бардак маркет» в стиле острова Бали

Организаторы планируют создать маленький рай для отдыха и покупок. Посетители смогут приобрести товары российских брендов, в том числе локальных, заплести косы и украсить лицо и тело блестками, перекусить и выпить, продегустировать различную продукцию, послушать музыку и потанцевать.

Также будут мастер-классы по различным направлениям, встречи с астрологом, нумерологом и тарологом. Семьи с детьми смогут оставить малышей в специальной зоне с няней и отправиться за покупками.

Посетить «Бардак маркет» можно будет с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Арт-пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» 10 сентября состоится открытие выставки современной живописи и декоративно-прикладного искусства «О море, Amore...». В проекте приняли участие художники Натали Вовк, Дмитрий Кочанович, Александр Саидов, Алексей Кашанов, Алексей Апиш и другие.