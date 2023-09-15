В Северском районе Краснодарского края пройдет гастрономический фестиваль «Веселые шкварки»

Под открытым небом соберутся любители гастрономического туризма, чтобы отведать блюда разных народов, приготовленные на огне и углях. Также будут участвовать фермеры, производители копчёностей, сыроделы, пивовары и овощеводы, травники и кондитеры.

Запланированы национальные и авторские угощения от местных производителей и гостей из других регионов, музыка и танцы, ярмарка и мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы и народные забавы, выступления кубанских и адыгских фольклорных коллективов. Будут предусмотрены и тематические фотозоны.

23 сентября фестиваль будет проходить с 11:00 до 16:00, 24 сентября — с 9:00 до 13:00. Входной билет стоит 150 рублей для посетителей от 10 лет.

«Веселые шкварки» состоится на конной ферме «Владимировка» в станице Азовской.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября пройдет фестиваль сыра. В программе ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.