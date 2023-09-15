Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Воспитание чувств»

В краснодарском ресторане Villa Verde 19 сентября под открытым небом покажут драму «Воспитание чувств»

Ленту в 2008 году сняла режиссер Лоне Шерфиг по одноименным автобиографическим мемуарам, написанным британской журналисткой Линн Барбер. Критики отметили драму тремя номинациями на премию «Оскар» — лучший фильму, лучшая женская роль (Кэрри Маллиган) и лучший адаптированный сценарий (Ник Хорнби).

Действие происходит в 1960-х годах в Англии. Главной героине Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая виолончелистка, мечтающая о поступлении в Оксфордский университет. После знакомства с обаятельным Дэвидом, который вдвое её старше, престижное образовательно заведение перестает казаться девушке обязательным пунктом программы.

После показа психолог Анна Сокол обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:00, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.