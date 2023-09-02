В школе поселка Головинка в Сочи появился класс МЧС. Чему там будут учить?

В общеобразовательной школе поселка Головинка (Сочи) открыли класс МЧС, в нем будет 23 ученика

Класс МЧС открыли в школе №78 имени Куликова Николая Яковлевича поселка Головинка. Это совместная инициатива руководства школы и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В образовательной программе класса будет больше занятий по ОБЖ прикладного характера, которые дети смогут применять в повседневной жизни, в школе и в быту. Кроме обычных уроков в школе для учеников будут проводить экскурсии в пожарную часть и практические занятия по безопасности в разных сферах жизни.

Преподавать в новом классе будут в том числе сотрудники пожарно-спасательных отрядов, инспекторы подразделений надзорной деятельности и профилактической работы и государственной инспекции по маломерным судам.

О чем расскажут специалисты МЧС:

о видах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

об основных причинах и последствиях пожаров и о том, как предотвратить пожар, как действовать в случае его возникновения;

о том, как действовать при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

о правилах вызова помощи спасателей и пожарных;

об истории возникновения гражданской обороны.

Одна из целей создания класса — популяризировать профессии пожарного и спасателя МЧС России.