В школе поселка Головинка в Сочи появился класс МЧС. Чему там будут учить?
В общеобразовательной школе поселка Головинка (Сочи) открыли класс МЧС, в нем будет 23 ученика
Класс МЧС открыли в школе №78 имени Куликова Николая Яковлевича поселка Головинка. Это совместная инициатива руководства школы и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
В образовательной программе класса будет больше занятий по ОБЖ прикладного характера, которые дети смогут применять в повседневной жизни, в школе и в быту. Кроме обычных уроков в школе для учеников будут проводить экскурсии в пожарную часть и практические занятия по безопасности в разных сферах жизни.
Преподавать в новом классе будут в том числе сотрудники пожарно-спасательных отрядов, инспекторы подразделений надзорной деятельности и профилактической работы и государственной инспекции по маломерным судам.
О чем расскажут специалисты МЧС:
- о видах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- об основных причинах и последствиях пожаров и о том, как предотвратить пожар, как действовать в случае его возникновения;
- о том, как действовать при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
- о правилах вызова помощи спасателей и пожарных;
- об истории возникновения гражданской обороны.
Одна из целей создания класса — популяризировать профессии пожарного и спасателя МЧС России.
В конце августа МЧС выпустило штормовое предупреждение по пожароопасности в Краснодарском крае. С помощью специалистов ведомства Юга.ру подготовили материал о том, как действовать в жару и при пожаре в городе, в лесу или на трассе.