В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультики и документалки о природе России

Краснодарский край

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  • Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 3 сентября в течение всего дня будут бесплатно показывать кино

С 9:00 до 18:00 под открытым небом будут показывать мультсериал «Смешарики», герои которого постоянно попадают в различные веселые ситуации.

С 18:30 до 21:00 можно будет посмотреть цикл документальных фильмов от Русского географического общества — «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева» и «Дикая Камчатка».

Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 2-3 сентября пройдут премьерные показы нового спектакля «Мечта». Будет два не связанных между собой монолога о девочках.

Кроме того, 2 сентября откроется выставка современного искусства «Кто я? Где? Когда?», посвящённая поиску точки своего приложения в современном мире. 

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В парке «Краснодар» на выходных бесплатно покажут мультики и документалки о природе России
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