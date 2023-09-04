Краснодарцев приглашают на бесплатный мастер-класс по безопасной сделке с недвижимостью

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
    © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка

7 и 8 сентября на дне открытых дверей в Расчетном центре недвижимости Фора-Банка эксперты расскажут, как безопасно купить или продать жилье

В течение двух дней эксперты в сфере недвижимости будут проводить мастер-классы по безопасной сделке для всех желающих. Спикеры также расскажут, почему риэлторы в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Калуге, Туле, Ярославле и других городах в большинстве случаев выбирают Фора-Банк для проведения своих сделок. 

Участие в мастер-классе «Безопасные расчеты» бесплатное, количество мест ограничено. Записаться.

Мероприятия будут проходить 7 и 8 сентября каждый час с 9:00 до 17:00 в двух аудиториях. Продолжительность — 1,5-2 часа. Максимальная численность группы на каждое время — 10 человек. 

Место проведения мастер-класов: Краснодар, улица Орджоникидзе, 41/27 (вход с улицы Красноармейской, 27, напротив здания Сбера).

Помимо участия в мастер-классах, на дне открытых дверей гостей ждут личное знакомство с первыми лицами Фора-Банка, подарки и угощения (конфеты и мороженое). 

В России вводят цифровой рубль:

Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора-Банка открылся в Краснодаре в августе этого года. Сюда можно обратиться при купле-продаже жилья, чтобы оформить сделку безопасно и в рамках законодательства. Расчётный центр берет на себя все трудоемкие формальности по заключению договора (подготовку и проверку документов, регистрацию сделки). Подробнее о том, как это работает, читайте здесь.

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