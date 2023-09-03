Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм Вуди Аллена «Светская жизнь»

В краснодарском ресторане Villa Verde 7 сентября под открытым небом покажут мелодраму «Светская жизнь»

Ленту по собственному сценарию снял четырёхкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен («Энни Холл», «Интерьеры», «Манхэттен», «Иррациональный человек», «Магия лунного света», «Полночь в Париже», «Вики Кристина Барселона», «Матч-пойнт»). Премьера фильма состоялась в мае 2016 года в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля.

Действие фильма происходит в 1930-х годах в США. Фильм рассказывает об истории Бобби Дорфман, выходца из бруклинской еврейской семьи. Парень приезжает из Нью-Йорка в Голливуд и пытается найти работу в сфере кинопроизводства с помощью своего дяди Фила — известного кинопродюсера.

После показа гештальт-терапевт и практикующий психолог Аннас Сокол обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:00, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.