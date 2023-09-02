В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Скрытый спектр»
В Краснодарском краевом выставочном зале 5 сентября откроется персональная экспозиция Николая Новицкого «Скрытый спектр»
Посетителей ждут живопись, скульптура, арт-объекты и стихи, созданные автором.
«Многие экспонаты Николай Новицкий превратил в своеобразные загадки, разгадав которые посетители смогут взглянуть на произведения новыми глазами, раскрыв дополнительные смыслы, погрузившись в творчество автора», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.
По их словам, в живописи мастер уделяет особое внимание работе с объемом. Автор отходит от классической формы подрамника, добавляя в традиционную композицию внешний объем. Даже рама становится неотъемлемой частью произведения. Основным материалом при создании арт-объектов и скульптур стала металлическая арматура.
Выставка будет работать до 17 сентября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость посещения 30 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 сентября на экранах общественного транспорта МУП «КТТУ» покажут выставку детских рисунков. Авторами стали воспитанники муниципальных учреждений культуры, которые подали заявки на участие в конкурсе «Будущее Краснодара — это мы». Для трансляции отобрали 20 лучших картин.