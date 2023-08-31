В парке «Краснодар» бесплатно покажут оперное шоу

В амфитеатре парка «Краснодар» 1 сентября покажут видеоверсию концерта «Классика на Дворцовой. Лучшее»

Это ежегодное шоу в Санкт-Петербурге с участием высшей лиги мировой оперной сцены. Уникальное театральное действо проходит под покровом белой ночи в естественных архитектурных декорациях Дворцовой площади у стен Зимнего дворца.

Для каждого номера под характер музыки и сюжет произведения создают видеодекорации, готовят костюмы, прописывают световую партитуру, прорабатывают сценографические приемы и арт-визуальные эффекты, для многих еще и ставится сложная хореография.

Начало показа в 19:00, вход свободный.

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