В парке «Краснодар» бесплатно покажут оперное шоу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 1 сентября покажут видеоверсию концерта «Классика на Дворцовой. Лучшее»

Это ежегодное шоу в Санкт-Петербурге с участием высшей лиги мировой оперной сцены. Уникальное театральное действо проходит под покровом белой ночи в естественных архитектурных декорациях Дворцовой площади у стен Зимнего дворца.

Для каждого номера под характер музыки и сюжет произведения создают видеодекорации, готовят костюмы, прописывают световую партитуру, прорабатывают сценографические приемы и арт-визуальные эффекты, для многих еще и ставится сложная хореография.

Начало показа в 19:00, вход свободный.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 3 сентября пройдёт гастрономический праздник «Кубанское гостеприимство».

Афиша Искусство Концерты Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения

Новости

В Краснодаре состоится театрализованный концерт при свечах «Письма полярного круга»
В поездах из Адлера и Новороссийска появятся новые современные вагоны
В парке «Краснодар» бесплатно покажут оперное шоу
В Ростовской области создали Совет по улучшению жизни женщин. Его возглавил мужчина
В Краснодаре 1 сентября заработает запрет на вывески на иностранных языках
В Краснодаре выбрали подрядчика на строительство приюта для животных

Лента новостей

В Краснодаре открылся первый Rostic's
Вчера, 13:11
В Краснодаре открылся первый Rostic's
Под новый бренд перейдут не все точки KFC
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса
Сегодня, 13:18
Хатико, Чижик-Пыжик и панда из космоса
Рассказываем, что посмотреть в кино с 31 августа
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Вчера, 11:27
Четырехлетнему Артуру Захаряну из Динского района требуется дорогостоящее лечение
Рассказываем, как помочь

Реклама на сайте