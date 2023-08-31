В Краснодаре состоится театрализованный концерт при свечах «Письма полярного круга»
В краснодарском доме творчества «Пространство и время» 2 сентября состоится театрализованный концерт «Письма полярного круга»
Это новая программа проекта Candlenight. Роман Михаила Шишкина «Письмовник» прочитают два актера под музыку виолончели.
Книга является перепиской двух влюблённых. Володя на рубеже 19 и 20 веков участвует в совместном походе русских, американцев, немцев, японцев и французов на Пекин для подавления Ихэтуаньского восстания. Саша отвечает отсутствующему любимому в третьей четверти 20 века. Каждое письмо несет в себе воспоминания о красоте жизни и бытовых радостях, а также надежду на еще одну встречу.
Концерт пройдет в доме творчества «Пространство и время» по адресу улица Седина, 54. Начало в 20:30, стоимость билетов 1000 рублей. Заказать можно по телефону +7 (967) 305-90-40, количество мест ограничено.
Как писали Юга.ру, в краснодарском общественном пространстве «Двор» 2 и 3 сентября состоится очередной «Точка маркет». Можно будет приобрести одежду и аксессуары, детские товары и игрушки, натуральную косметику, декор для дома, посуду и керамические изделия, пп-продукты и многое другое.