В Краснодаре состоится премьера спектакля «Мечта»

Будет два не связанных между собой монолога о девочках, две истории о Наташах, не имеющих ничего общего друг с другом. Кроме того, что у обеих искалечены судьбы. Актрисы Светлана Вайсхайм и Ангелина Калашникова расскажут о людях, родителях и их роли в судьбе каждого. Спектакль поставил режиссер Антон Калашников.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 800-1000 рублей, заказать можно по телефону +7 (918) 353-26-31. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская 5В, литер Х, 4 этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском в арт-салоне «Аврора» 2 сентября состоится лекция «Античность. Что это было». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о формировании пластического языка, изменившего мир, философии, истории и политике.