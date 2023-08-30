ЕвроХим-БМУ провел праздничную экскурсию для ветеранов производства
Для ветеранов предприятия ЕвроХим-БМУ организовали обзорную экскурсию по территории завода в честь Дня ЕвроХима
Экскурсантов поприветствовал исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Александр Сидельников: «Благодаря вашему труду и упорству мы сегодня крепко стоим на ногах. Вы дали огромный толчок в будущее нашему предприятию, и мы бесконечно благодарим вас за это».
После беседы ветераны завода отправились в основные структурные подразделения и цеха в сопровождении ведущих специалистов предприятия. Они увидели, как сильно изменились и усовершенствовались их бывшие рабочие места, оборудование и организация технологического процесса.
«Я проработала на предприятии 35 лет и видела все его жизненные этапы, поэтому с трепетом отношусь к каждому его уголку. Последние 27 лет работы я посвятила отделу технического контроля и была очень рада, но в тоже время взволнованна, когда зашла в свою родную лабораторию», — поделилась ветеран ЕвроХим-БМУ Галина Коляденко.
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В завершении экскурсии все ветераны получили памятные фотографии и подарки.
Ранее, в преддверии Дня ЕвроХима, для жителей Белореченского района организовали бесплатные автобусные экскурсии «От станицы до города», а в центре Белореченска установили памятный камень в честь ЕвроХим-БМУ.