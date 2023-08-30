После повышения ставок по вкладам клиенты РНКБ открыли 15 тысяч депозитов

С 22 августа 2023 года после повышения ставок по депозитам в РНКБ (входит в Группу ВТБ) клиенты банка оформили около 15 тысяч вкладов на 13,1 млрд рублей

Для сравнения, до повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно. Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тыс. рублей.

Наибольшей популярностью в эти семь дней у клиентов пользуется вклад «Я помогаю защитникам Родины» — около 6,5 тыс. клиентов разместили на нем более 5,1 млрд рублей.

От 5 до 5000 рублей: Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?

22 августа после повышения ключевой ставки ЦБ РФ РНКБ повысил доходность по депозитам: «Я помогаю защитникам Родины» — до 11%;

«Максимальный» — до 9,3%;

«Доходный пенсионный» — до 8,9%;

«Доходный» — до 8,7%;

«Управляемый» — до 8,5%;

«НаКопи» — до 8%.