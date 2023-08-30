После повышения ставок по вкладам клиенты РНКБ открыли 15 тысяч депозитов
С 22 августа 2023 года после повышения ставок по депозитам в РНКБ (входит в Группу ВТБ) клиенты банка оформили около 15 тысяч вкладов на 13,1 млрд рублей
Для сравнения, до повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно. Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тыс. рублей.
Наибольшей популярностью в эти семь дней у клиентов пользуется вклад «Я помогаю защитникам Родины» — около 6,5 тыс. клиентов разместили на нем более 5,1 млрд рублей.
От 5 до 5000 рублей:
22 августа после повышения ключевой ставки ЦБ РФ РНКБ повысил доходность по депозитам:
- «Я помогаю защитникам Родины» — до 11%;
- «Максимальный» — до 9,3%;
- «Доходный пенсионный» — до 8,9%;
- «Доходный» — до 8,7%;
- «Управляемый» — до 8,5%;
- «НаКопи» — до 8%.
Все вклады в банке РНКБ можно открыть самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Около 50% общего количества открытых за неделю вкладовклиенты оформили дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк.