После повышения ставок по вкладам клиенты РНКБ открыли 15 тысяч депозитов

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

С 22 августа 2023 года после повышения ставок по депозитам в РНКБ (входит в Группу ВТБ) клиенты банка оформили около 15 тысяч вкладов на 13,1 млрд рублей

Для сравнения, до повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно. Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тыс. рублей.

Наибольшей популярностью в эти семь дней у клиентов пользуется вклад «Я помогаю защитникам Родины» — около 6,5 тыс. клиентов разместили на нем более 5,1 млрд рублей.

От 5 до 5000 рублей:

22 августа после повышения ключевой ставки ЦБ РФ РНКБ повысил доходность по депозитам:

  • «Я помогаю защитникам Родины» — до 11%;
  • «Максимальный» — до 9,3%;
  • «Доходный пенсионный» — до 8,9%;
  • «Доходный» — до 8,7%;
  • «Управляемый» — до 8,5%;
  • «НаКопи» — до 8%.

подробные условия по вкладам в РНКБ

Все вклады в банке РНКБ можно открыть самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Около 50% общего количества открытых за неделю вкладовклиенты оформили дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк.

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