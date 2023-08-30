Краснодарцев приглашают на премьерный показ новой романтической комедии «Я делаю шаг»

Зрители смогут увидеть новинку за неделю до выхода в широкий прокат.

В центре повествования история Саши Макарова — выпускника педагогического института, вынужденного после получения диплома вернуться в родной город и начать работать учителем литературы. А ведь он мечтал о карьере в Москве. Работу молодому человеку осложняет то, что Саша страдает дислексией [избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению — прим. Юга.ру], из-за которой даже чтение фамилий учеников в классном журнале дается ему нелегко. Все в школе настроены против молодого учителя. Единственный человек, кто помогает ему во всем, — подруга детства.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Новосад («Трудные подростки»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Аронова («Лед», «Батальон»), Равшана Куркова («Пищеблок», «Балканский рубеж»), Денис Шведов («Завод»).

Начало показа в 19:30. Билеты в продаже.