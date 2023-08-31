В Краснодаре в сентябре пройдут три этноконцерта

В Краснодаре в сентября пройдут сразу три этнических концерта

3 сентября в 19:00 выступит театр звука Efir в лице Андрея Пономаренко и Андрея Ясинского. Зрители услышат более 50 этнических музыкальных инструментов с разных уголков мира, в том числе бузуки, бансури, калимбы, окарины, диджериду, ханг-драм. Концерт пройдет по адресу улица Леваневского, 4. Стоимость билетов 1000-1700 рублей, заказ по телефону +7 (918) 415-21-88.

12 сентября на сцену филармонии имени Пономаренко выйдет Олена Уутай, которая продемонстрирует мастерство горлового пения. Также в программе игра на варгане, звукоподражание и неошаманские мелодии. Начало в 19:00. Стоимость билетов 500-1500, купить можно по ссылке.

19 сентября в пространстве «Атмасфера» состоится выступление Нины Коляда. Авторка песен в жанре традиционной русской песни исполнит свои произведения. Начало в 19:00. Концерт пройдет по адресу улица Октябрьская, 63. Стоимость билетов 800-1200 рублей, купить можно на входе.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Дворце культуры железнодорожников 9 сентября состоится концерт женщин-комиков. Вера Котельникова, Яся Тринадцатко и Лиза Варвара Аранова расскажут шутки как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.