Автокредит наличными банка РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных в России

Аналитики «Банки.ру» составили рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году. Первое место занял автокредит банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ

Аналитики «Банки.ру» отобрали 18 автокредитов наличными без первоначального взноса в российских банках, оценили по балльной системе и распределили их по 14 позициям рейтинга. При оценке банковских предложений учитывали: условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;

25 критериев, дающих заемщику максимально полное представление о кредите: влияние страхования каско на процентную ставку, возможность оформления по двум документам, соответствие маркетинговых процентных ставок реальным и другие важные условия.

РНКБ активно участвует в госпрограмме льготного автокредитования. C начала 2023 года банк выдал около 2,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. По новой программе банка «Автокредит наличными» можно приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России. Первоначальный взнос не требуется. Процесс получения кредита максимально упростили, чтобы сэкономить время покупателям и продавцам.

Узнать условия программ автокредитования и оформить заявку на автокредит можно онлайн на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».