Автокредит наличными банка РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных в России

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © фото senivpetro, ru.freepik.com
    © фото senivpetro, ru.freepik.com

Аналитики «Банки.ру» составили рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году. Первое место занял автокредит банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ

Аналитики «Банки.ру» отобрали 18 автокредитов наличными без первоначального взноса в российских банках, оценили по балльной системе и распределили их по 14 позициям рейтинга.

При оценке банковских предложений учитывали:

  • условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков в соответствии с требованиями ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
  • 25 критериев, дающих заемщику максимально полное представление о кредите: влияние страхования каско на процентную ставку, возможность оформления по двум документам, соответствие маркетинговых процентных ставок реальным и другие важные условия.

«Упрощенная» Lada Granta:

РНКБ активно участвует в госпрограмме льготного автокредитования. C начала 2023 года банк выдал около 2,5 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей.

По новой программе банка «Автокредит наличными» можно приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России. Первоначальный взнос не требуется. Процесс получения кредита максимально упростили, чтобы сэкономить время покупателям и продавцам.

Узнать условия программ автокредитования и оформить заявку на автокредит можно онлайн на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылось пространство Авито для продажи автомобилей с пробегом.

Автомобили Банки Деньги Кредитование Рейтинги РНКБ Финансы Экономика

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