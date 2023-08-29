В Краснодарском крае пройдет гастрономический фестиваль «Кубанское гостеприимство»

На каждом подворье столы будут ломиться от угощений, а вокальные и танцевальные коллективы со всего региона будут знакомить гостей с кубанским фольклором с помощью традиционных обрядов, декоративно-прикладных и ремесленных мастер-классов, дворовых и народных игр и старинных песен. Гвоздем программы станет выступление ансамбля «Ивушка».

В программе праздника также детская анимация, театральные представления, выставки и ярмарка, показательное выступление по владению казачьим оружием.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

риса 9 сентября;

каши 30 сентября;

сала 7 октября;

разносолов 21 октября.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.