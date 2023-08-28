Губернатор посетил новую школу в поселке Знаменском под Краснодаром

25 августа в школе микрорайона «Родные Просторы» в поселке Знаменском прошел ежегодный краевой педсовет с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Школу, где состоялось мероприятие, построил федеральный девелопер ТОЧНО. 1 сентября она примет первых учеников — более 3000 школьников, в том числе 452 первоклассника.

Перед педсоветом губернатор осмотрел несколько кабинетов: географии — с наглядным оборудованием, инструментами и метеостанцией; химии — с лабораторными принадлежностями; класс робототехники с компьютерами и специализированным программным обеспечением.

© Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/

© Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/

© Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/

© Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/

Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась: Сколько стоит подготовка к учебному году

«Научно-технический прогресс развивается очень быстро, и мы должны предоставить детям все возможности, чтобы они учились осваивать передовые технологии со школьной скамьи. Тогда они вырастут мыслящими людьми и сами будут создавать прорывные проекты. Учителя, наставники должны стать проводниками в этом направлении, помогать ребятам двигаться к успеху. Мы в свою очередь продолжим возводить такие современные школы по всему краю», — сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в школе 50 предметных кабинетов. В 62-х классах можно подключить интерактивные доски и проекторы. В учебном году для детей будут работать зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест, большая библиотека, тренажерный зал, танцевальная студия и столовая на 775 мест. Для маломобильных учеников предусмотрели подъемники и два лифта.

Читайте также: В Краснодаре планируют построить школу на улице Обрывной

На территории оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, воркаут-зону.

«Школа в «Родных Просторах» — одна из самых современных в регионе. Мы вложили туда опыт девелоперов не только нашей, но и других стран, чтобы понравилось и детям, и учителям. Потому что уверены: то, в какой обстановке школьники получают знания, влияет и на восприятие значимости этих знаний, и на дальнейшие стандарты жизни. Благодарим губернатора, городские и краевые власти за доверие и поддержку», — прокомментировал генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов.