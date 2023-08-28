Губернатор посетил новую школу в поселке Знаменском под Краснодаром

Краснодарский край

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  • © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
    © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/

25 августа в школе микрорайона «Родные Просторы» в поселке Знаменском прошел ежегодный краевой педсовет с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Школу, где состоялось мероприятие, построил федеральный девелопер ТОЧНО. 1 сентября она примет первых учеников — более 3000 школьников, в том числе 452 первоклассника. 

Перед педсоветом губернатор осмотрел несколько кабинетов: географии — с наглядным оборудованием, инструментами и метеостанцией; химии — с лабораторными принадлежностями; класс робототехники с компьютерами и специализированным программным обеспечением.

  • © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
    © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
  • © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
    © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
  • © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
    © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
  • © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/
    © Скриншот со страницы https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/704414/

Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:

«Научно-технический прогресс развивается очень быстро, и мы должны предоставить детям все возможности, чтобы они учились осваивать передовые технологии со школьной скамьи. Тогда они вырастут мыслящими людьми и сами будут создавать прорывные проекты. Учителя, наставники должны стать проводниками в этом направлении, помогать ребятам двигаться к успеху. Мы в свою очередь продолжим возводить такие современные школы по всему краю», — сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в школе 50 предметных кабинетов. В 62-х классах можно подключить интерактивные доски и проекторы. В учебном году для детей будут работать зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест, большая библиотека, тренажерный зал, танцевальная студия и столовая на 775 мест. Для маломобильных учеников предусмотрели подъемники и два лифта.

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На территории оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, воркаут-зону. 

«Школа в «Родных Просторах» одна из самых современных в регионе. Мы вложили туда опыт девелоперов не только нашей, но и других стран, чтобы понравилось и детям, и учителям. Потому что уверены: то, в какой обстановке школьники получают знания, влияет и на восприятие значимости этих знаний, и на дальнейшие стандарты жизни. Благодарим губернатора, городские и краевые власти за доверие и поддержку», — прокомментировал генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Как писали Юга.ру, в нескольких школах Краснодарского края набрали больше 15 первых классов, а в одном из учебных заведений Краснодара будет 31 первый класс.

Вениамин Кондратьев ГК ТОЧНО Дети Дети с инвалидностью Образование Строительство Школа Школьники

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