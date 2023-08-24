ЕвроХим-БМУ организовало экскурсии для семей сотрудников

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Накануне своего 46 дня рождения ЕвроХим-БМУ проводит ежегодные экскурсии для семей работников предприятия

На дне открытых дверей родственники сотрудников компании узнали о производстве минеральных удобрений, увидели основное технологическое оборудование и рабочие места членов своих семей. 

Экскурсия началась с приветственного слова исполнительного директора ЕвроХим-БМУ Сидельникова Александра Владимировича, который рассказал о работе предприятия, выпускаемой продукции и объемах производства, а также о последних социальных проектах, реализованных в Белореченском районе при поддержке компании ЕвроХим.

Затем гости предприятия посетили основные производственные цеха: сернокислотный и цех сложных минеральных удобрений, лабораторию и склад готовой продукции. 

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«Я никогда раньше не был на химическом предприятии и даже не мог себе представить, что оно настолько масштабно и интересно. Работа сложного оборудования, протекание химических процессов — все это контролируется нашими родными и близкими людьми, которые отлично справляются с этой задачей», — поделился участник экскурсии. 

В завершении экскурсии каждому участнику вручили памятные подарки.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность

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