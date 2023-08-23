Внутренний двор Краснодарского музея Фелицына на один день превратится в кинотеатр под открытым небом

Внутренний двор музея на один день превратится в кинотеатр под открытым небом. В 20:00 здесь покажут ленту «Ночь в опере» — классику мирового кинематографа и один из первых звуковых фильмов.

Перед просмотром гостей ждет лекция, которую проведёт кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Фёдор Смоляков. Он расскажет о рождении киноиндустрии, ее развитии, мотивах съёмок фильма и о том, какой отпечаток оставила кинолента в культуре. По окончании просмотра и лекции — обсуждение фильма.

Мероприятие доступно при покупке входного и экскурсионного билета на выставку «Тайны каменных изваяний». Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, сеть «Кубанькино» в Краснодаре бесплатно покажет самые кассовые фильмы года — «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».