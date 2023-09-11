Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультфильм для взрослых «Истинная грусть» 1998 года

Снят по мотивам книги Ёсикадзу Такэути. Фильм сочетает в себе несколько жанров — психологический триллер, драма и ужасы.

Молодая поп-певица Мимарин Киригоэ — лидер японской женской поп-группы. На одном из концертов девушка со сцены заявляет, что решила уйти из коллектива и попробовать себя в качестве актрисы. Это вызывает у поклонников бурную реакцию. После этого Миму захватывает водоворот пугающих событий: странный телефонный звонок, факс, конверт со взрывчаткой, личный дневник, который она не писала.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (902) 403-09-02.

Как писали Юга.ру, в селе Тенгинка Туапсинского района 16 сентября пройдет однодневный фестиваль уличного кино. Зрители смогут посмотреть четыре короткометражных фильма — «Облако Грига», «Обычная свадьба», «Наташина мечта», «Дорога в облака».