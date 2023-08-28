Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить аниме для взрослых «Печальная белладонна» 1973 года

Это артхаусное аниме основано на не художественной книге Жюля Мишле «Ведьма» и являлось частью эротической трилогии. Фильм номинировался на главную награду Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя».

В сельской глубинке средневековой Франции двое влюблённых зависимых крестьян, Жан и Жанна, едут к местному барону за разрешением на брак. При встрече они узнают, что налог на венчание резко возрос. Жан не может заплатить нужную сумму, поэтому по так называемому праву сеньора первая брачная ночь с невестой достаётся господину и его свите. Почувствовав себя брошенной и не готовая забыть произошедшее, девушка обращается к нечистой силе.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (902) 403-09-02.

Как писали Юга.ру, компания Red Head Sound заявила, что завершила записывать копию фильма «Барби». Лента с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступна во многих кинотеатрах России уже 9 сентября. Это будет не экранка, а цифровая копия высокого качества.