Подводный капкан, проклятый дом, сомнительный ритуал. Рассказываем, что посмотреть в кино с 24 августа

Триллер «Подводный капкан» — это ремейк фильма «Глубокое погружение» 2020 года. Только в оригинале две сестры оказываются на глубине зимой, что дополнительно усложняло их положение, а в новой ленте летом. Дайверки Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте. Камнепад заточает одну из них в смертельную подводную ловушку, и времени, чтобы спасти ее, катастрофически мало.

Главный герой хоррора «Игра в лифте» Райан разыскивает свою пропавшую сестру. Девушка исчезла после того, как провела популярный у подростков ритуал, с помощью которого можно попасть в иное измерение. Чтобы найти сестру, Райан решает тоже сыграть в эту сомнительную и пугающую игру.

Действие хоррора «Шепоты мертвого дома» происходит в в маленьком городке. Здесь все знают о проклятом месте — ферме Грэмов на Уиллоу-роуд. Когда-то там жили Иосия с сыном Томасом, последние представители семьи. Но после того как женщину стали посещать пугающие видения, они бросили проклятую собственность. 20 лет спустя на ферму приезжают дети Иосии, чтобы наконец-то продать заброшенную недвижимость.

Мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» снят по мотивам знаменитой поэмы Александра Пушкина. Накануне свадьбы дочь князя попадает в плен к колдуну Черномору, который коллекционирует принцесс. Руслан спешит освободить невесту через волшебные земли, по пути знакомясь с говорящим медведем, сражаясь с великаном и прочими сказочными персонажами.

Хоррор «Сомния. Дитя тьмы» рассказывает о мужчине, который после смерти жены вместе с двумя дочерьми переезжает в родовое поместье. Одна из девочек страдает от сонного паралича, и отец считает, что духи предков смогут излечить ее. Но всё начинает происходить с точностью наоборот.

Главная героиня музыкальной комедии «Танцующая королева» Мина влюбляется в нового ученика школы, знаменитого хип-хоп танцора Эдвина. Она записывается в его команду, забыв, что совершенно не умеет двигаться. Но это не мешает ей поставить перед собой амбициозную цель — выиграть танцевальный конкурс. В название фильма вынесена одноименная песня знаменитого шведского квартета ABBA.

В триллере «Заложники» обычное утро для Мэтта обернулось настоящей катастрофой. Отвозя детей в школу, он обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Покидать транспортное средство категорически запрещается.

В приключенческом фильме «Квест» отцы двух подростков из обеспеченных семей на спор отправляют их в секретный лагерь, где проводятся игры с тематикой спецназа. Когда из лагеря пропадает самый юный воспитанник, все занятия отменяют и самых подготовленных детей просят помочь с поисками. Но ребята становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов.

Мультфильм «Шимми: Первый король обезьян» рассказывает о примате, который всегда считал себя совершенно обычным. Но однажды у него появилась суперспособность, и теперь только ему под силу противостоять вселенскому злу.

Обзор премьер, которые вышли в прокат на прошлой недели, можно посмотреть здесь.