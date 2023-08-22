Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультфильм для взрослых «Дикая планета» 1973 года

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 24 августа посмотреть и обсудить анимационный фильм «Дикая планета» 1973 года

Это полнометражная лента режиссёра Рене Лалу. Экранизация романа писателя-фантаста Стефана Вуля «Серийный выпуск омов». Совместное производство Франции и Чехословакии.

Где-то в глубинах космоса затерялась планета Игам, которой правит высокоразвитая цивилизация драгов — гигантских голубых существах с красными глазами. Кроме них на планете живут омы — розовотелые миниатюрные гуманоиды, которых драги сделали своими домашними животными. Постепенно разворачивается борьба угнетённых против своих хозяев-гигантов.

Фильм считается одним из первых образцов европейской анимации для взрослой аудитории. Был высоко оценен критиками, а журнал Rolling Stone признал «Дикую планету» величайшим анимационным шедевром. Ленту показывали на Каннском кинофестивале и номинировали на главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — донаты от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (902) 403-09-02.

Как писали Юга.ру, В Краснодаре 26 августа пройдет экскурсионный флешмоб. В 10:00 одновременно начнутся несколько городских экскурсий.