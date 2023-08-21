В Краснодаре под открытым небом можно посмотреть и обсудить фильм «Он и она»

В краснодарском ресторане Villa Verde 30 августа под открытым небом покажут мелодраму «Он и она»

Лента стала режиссерским дебютом для известного французского актера и драматурга Николя Бедоса. Фильм был номинирован в двух категориях на национальную кинопремию «Сезар».

Они познакомились в одном парижском клубе в 1971 году. Виктор был начинающим писателем, мечтающим получить признание публики, а юная Сара готовилась к защите докторской диссертации по литературе. Девушка сама заговорила с подвыпившим человеком, и тот вечер навсегда изменил их жизни. Им предстоит пережить взлеты, поражения, радости и горести, успех и богатство.

После показа гештальт-терапевт и практикующий психолог Екатерина Шевчик обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.