В Краснодаре симфонический оркестр исполнит мелодии из известных фильмов

Краснодарский край

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  • Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 8 сентября состоится концерт «Мелодии, сошедшие с экрана»

В исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра прозвучат песни из отечественных фильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Кавказская пленница», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Женщина, которая поет», «Человек-амфибия», «Москва слезам не верит».

Начало в 19:00. Стоимость билетов 200-600 рублей, купить можно по ссылке. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 сентября состоится инструментальное шоу InMusica. Выступит коллектив профессиональных музыкантов, которых объединяет стремление выйти за рамки классического звучания. Прозвучат произведения Паганини, Баха, Вивальди, Циммера, Эйнауди, а также лучшие хиты Майкла Джексона, Justin Timberlake, Queen, Metallica, Coldplay, Beatles.

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В Краснодаре симфонический оркестр исполнит мелодии из известных фильмов
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