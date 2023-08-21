В Краснодаре симфонический оркестр исполнит мелодии из известных фильмов

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 8 сентября состоится концерт «Мелодии, сошедшие с экрана»

В исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра прозвучат песни из отечественных фильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Кавказская пленница», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Женщина, которая поет», «Человек-амфибия», «Москва слезам не верит».

Начало в 19:00. Стоимость билетов 200-600 рублей, купить можно по ссылке. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 сентября состоится инструментальное шоу InMusica. Выступит коллектив профессиональных музыкантов, которых объединяет стремление выйти за рамки классического звучания. Прозвучат произведения Паганини, Баха, Вивальди, Циммера, Эйнауди, а также лучшие хиты Майкла Джексона, Justin Timberlake, Queen, Metallica, Coldplay, Beatles.