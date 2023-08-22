«Агрокомплекс» выпустил 20 новых продуктов за полгода

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В первом полугодии 2023 года «Агрокомплекс» представил 20 новых наименований колбас, сыров, молочных продуктов и полуфабрикатов

В начале года «Агрокомплекс Выселковский» выпустил линейку продуктов «Фирменное». В ней представлены эксклюзивные молоко, кефир, творог, колбасы вареная и полукопченая, сардельки, пельмени и вареники.

Весной ассортимент бренда пополнился изделиями из «Любимой» линейки: одноименной колбасой в малой фасовке и сосисками со шпиком. В «Кубанской» линейке — исконно кубанские готовые продукты: уши свиные и «Хабур-чабур».

Для полезного завтрака и быстрого ужина:

Новое охлаждающее лакомство — пломбир «Эскимо с фундуком» — сразу завоевал сердца детей и взрослых.

«Медвёдовские традиции» порадовали покупателей бужениной из мяса птицы и сервировочными нарезками уже знакомых сырокопченых колбас. Еще одна оригинальная новинка появилась у Labinsk beef — мраморная колбаса с сыром. А летом для рестораторов, отельеров и других гурманов фестиваля Gastreet «Агрокомплекс» представил крафтовый сыр скаморца «Николаевских сыроварен».

К осени «Агрокомплекс» приготовил очередные новинки полуфабрикатов, колбас и сосисок. Линейку любимых продуктов дополнили вареники с тремя начинками: с картофелем и беконом, со сладким творогом, с сыром и зеленью. Основой аппетитных закусок станут колбасы «Филейная» и «Сервелат Ореховый». Для сытного обеда и ужина подойдут приготовленные на гриле сосиски «Баварские».

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Пломбир, лимонад, сулугуни:

«Уже тридцать лет «Агрокомплекс» является экспертом рынка продовольствия на юге страны. Мы регулярно исследуем покупательский спрос, изучаем тенденции. Сейчас в продовольственном ретейле россияне сокращают затраты на питание вне дома, предпочитают делать покупки в магазинах рядом с местом проживания. При этом они привержены качеству и натуральности продуктов, остаются верными привычным брендам, активно интересуются собственными торговыми марками и новыми предложениями на полках. Мы оперативно реагируем на потребительские запросы и создаем здоровые и актуальные новинки. Например, осенью представим своим покупателям ветчины «Классическая» и «По-домашнему», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Продукты питания Торговля

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