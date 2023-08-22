«Агрокомплекс» выпустил 20 новых продуктов за полгода

В первом полугодии 2023 года «Агрокомплекс» представил 20 новых наименований колбас, сыров, молочных продуктов и полуфабрикатов

В начале года «Агрокомплекс Выселковский» выпустил линейку продуктов «Фирменное». В ней представлены эксклюзивные молоко, кефир, творог, колбасы вареная и полукопченая, сардельки, пельмени и вареники.

Весной ассортимент бренда пополнился изделиями из «Любимой» линейки: одноименной колбасой в малой фасовке и сосисками со шпиком. В «Кубанской» линейке — исконно кубанские готовые продукты: уши свиные и «Хабур-чабур».