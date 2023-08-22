«Агрокомплекс» выпустил 20 новых продуктов за полгода
В первом полугодии 2023 года «Агрокомплекс» представил 20 новых наименований колбас, сыров, молочных продуктов и полуфабрикатов
В начале года «Агрокомплекс Выселковский» выпустил линейку продуктов «Фирменное». В ней представлены эксклюзивные молоко, кефир, творог, колбасы вареная и полукопченая, сардельки, пельмени и вареники.
Весной ассортимент бренда пополнился изделиями из «Любимой» линейки: одноименной колбасой в малой фасовке и сосисками со шпиком. В «Кубанской» линейке — исконно кубанские готовые продукты: уши свиные и «Хабур-чабур».
Для полезного завтрака и быстрого ужина:
Новое охлаждающее лакомство — пломбир «Эскимо с фундуком» — сразу завоевал сердца детей и взрослых.
«Медвёдовские традиции» порадовали покупателей бужениной из мяса птицы и сервировочными нарезками уже знакомых сырокопченых колбас. Еще одна оригинальная новинка появилась у Labinsk beef — мраморная колбаса с сыром. А летом для рестораторов, отельеров и других гурманов фестиваля Gastreet «Агрокомплекс» представил крафтовый сыр скаморца «Николаевских сыроварен».
К осени «Агрокомплекс» приготовил очередные новинки полуфабрикатов, колбас и сосисок. Линейку любимых продуктов дополнили вареники с тремя начинками: с картофелем и беконом, со сладким творогом, с сыром и зеленью. Основой аппетитных закусок станут колбасы «Филейная» и «Сервелат Ореховый». Для сытного обеда и ужина подойдут приготовленные на гриле сосиски «Баварские».
Пломбир, лимонад, сулугуни:
«Уже тридцать лет «Агрокомплекс» является экспертом рынка продовольствия на юге страны. Мы регулярно исследуем покупательский спрос, изучаем тенденции. Сейчас в продовольственном ретейле россияне сокращают затраты на питание вне дома, предпочитают делать покупки в магазинах рядом с местом проживания. При этом они привержены качеству и натуральности продуктов, остаются верными привычным брендам, активно интересуются собственными торговыми марками и новыми предложениями на полках. Мы оперативно реагируем на потребительские запросы и создаем здоровые и актуальные новинки. Например, осенью представим своим покупателям ветчины «Классическая» и «По-домашнему», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.
Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635