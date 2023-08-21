В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии по городу

Краснодарский край

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  •   © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
      © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В Краснодаре можно записаться на бесплатную экскурсию по городу

«Экскурсионный флешмоб» проведут в субботу, 26 августа. Подробная информация о маршрутах опубликована на сайте. Записаться можно по телефону: 8 (861) 218-97-77.

Несколько бесплатных экскурсий начнутся одновременно, в 10:00.

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Участники могут выбрать одну из экскурсионных программ:

  • «Главная улица Красная» — экскурсия начнется на ул. Постовой напротив Войскового собора князя Александра Невского. Прогулка продолжится в Екатерининском сквере, на площади им. Пушкина и по улице Красной до сквера им. Жукова;

  • «Александровский бульвар» — экскурсия познакомит гостей и жителей с главным бульваром города;

  • «Генеральская сестра улицы Красной» — участники узнают историю архитектурных памятников дореволюционного Екатеринодара;

  • «Легенды старого погоста» — участникам расскажут легенды самого старого некрополя Краснодара.

В краснодарском ресторане Villa Verde 22 августа под открытым небом покажут романтический фильм «Шербурские зонтики».

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