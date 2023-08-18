В парках Краснодара под открытым небом бесплатно выступит оркестр

Краснодарский край

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  • Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на выходных состоятся бесплатные концерты камерного «Премьер-оркестра»

19 августа можно будет насладиться классическими мелодиями на свежем воздухе в «Чистяковской роще». 20 августа выступление оркестра под руководством дирижера Даниила Червякова состоится в парке «Городской сад». Начало в 19:00.

26 августа в «Городском саду» выступит Кубанский симфонический оркестр под управлением Дениса Ивенского. Начало также в 19:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 7 сентября состоится инструментальное шоу InMusica. Выступит коллектив профессиональных музыкантов, которых объединяет стремление выйти за рамки классического звучания. Идея проекта заключается в желании исполнять любимую музыку в оригинальных прочтениях.

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