В парке «Краснодар» бесплатно покажут триллер «Плата за страх» 1952 года

Это лента режиссёра Анри-Жоржа Клузо по одноимённому роману Жоржа Арно. Удостоена высших наград на Берлинском и Каннском фестивалях, а также премии BAFTA за лучший фильм. В 1996 году картину колоризировали с разрешения дочери режиссёра.

Действие происходит в 1947 году в Гватемале, в районе, где добывают нефть. Главный герой — Марио, мужчина около 30 лет, безработный. Единственная ценность в его доме — билет парижского метрополитена, бережно хранимый под стеклом. Он знакомится с итальянцем Луиджи, бывшим гангстером Джо и бывшим подрывником Хуаном Бимба. Вчетвером они берутся выполнить практически невыполнимое задание: за 2 тыс. долларов доставить два грузовика с нитроглицерином на нефтяные скважины, расположенные на расстоянии 300 миль от города.

Начало в 20:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

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