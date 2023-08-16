Медицинские клиники Краснодарского края стали в два раза чаще использовать цифровые сервисы МТС

Поликлиники и частные медучреждения Краснодарского края с начала года стали активнее подключать автоматические сервисы коммуникации с клиентами — МТС

Растущий тренд в обращениях медицинских организаций к МТС — в автоматизации рутинных рабочих процессов. Чаще всего компании стремятся делегировать системам на основе искусственного интеллекта часть функций в коммуникациях с клиентами.

В этом году МТС с помощью своего провайдера интеллектуальных решений МТТ подключила для разветвленной филиальной сети «ЕВРОМЕД» голосового помощника. Это позволило клинике сэкономить до 50% рабочего времени своих сотрудников, занятых в ежедневном процессе обзвона клиентов. Теперь подтверждение, перенос или отменазаписи к врачам, формирование отчетов занятости профильных специалистов происходит вдвое быстрее и позволяет направить высвободившиеся ресурсы персонала на решение более сложных задач.