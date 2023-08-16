Медицинские клиники Краснодарского края стали в два раза чаще использовать цифровые сервисы МТС

Краснодарский край

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Поликлиники и частные медучреждения Краснодарского края с начала года стали активнее подключать автоматические сервисы коммуникации с клиентами — МТС

Растущий тренд в обращениях медицинских организаций к МТС — в автоматизации рутинных рабочих процессов. Чаще всего компании стремятся делегировать системам на основе искусственного интеллекта часть функций в коммуникациях с клиентами.

В этом году МТС с помощью своего провайдера интеллектуальных решений МТТ подключила для разветвленной филиальной сети «ЕВРОМЕД»  голосового помощника. Это позволило клинике сэкономить до 50% рабочего времени своих сотрудников, занятых в ежедневном процессе обзвона клиентов. Теперь подтверждение, перенос или отменазаписи к врачам, формирование отчетов занятости профильных специалистов происходит вдвое быстрее и позволяет направить высвободившиеся ресурсы персонала на решение более сложных задач.

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«Отчеты по обработанным звонкам показывают результативность работы голосового помощника: он существенно оптимизировал работу с расписанием, снял нагрузку с операторов колл-центра, освободив их для принятия других запросов пациентов», — прокомментировала исполнительный директор клиники «ЕВРОМЕД» Анастасия Сулим.

Примерно половина обращений от медучреждений по цифровизации рабочих процессов направлены сегодня на улучшение дозвона от пациентов, выделение многоканального номера, запись и контроль качества обслуживания. Также с 2022 года втрое выросло число запросов на перенос информации в облачные сервисы МТС, автоматизированную проверку соискателей с помощью Big Data, запуск бонусных программ для пациентов клиник с возможностью смс-рассылок.

Как писали Юга.ру, Краснодарский компрессорный завод будет проверять соискателей с помощью виртуальной службы безопасности от МТС.

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