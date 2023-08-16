Краснодарский Арбат ищет артистов

Организаторы площадки ищут артистов, которые будут дарить краснодарцам свое творчество. Если вы музыкант, танцор, художник или поэт и готовы по выходным выступать на Краснодарском Арбате, заполните анкету по ссылке .

Также здесь проходят выставки и мастер-классы по различным направлениям, работают торговые точки.

Напомним, что по выходным — с пятницы по воскресенье — улица Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской стала пешеходной. Позже мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о возможном создании аналогичной зоны по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Рашпилевской.

Такие же прогулочные участки хотят создать в каждом городском округе. Главам округов поручили продумать, какие участки могут стать пешеходными.