Путешествие во времени, освобождение заложников, правительственный заговор. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 17 августа

Драма «Свидетель» рассказывает о Даниэле Коэне, скрипаче-виртуозе из Бельгии. В конце февраля 2022 года он отправляется на гастроли в Киев. События российской специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем преступлений и провокаций. Теперь ему нужно не только выжить и вернуться домой, но и донести правду до всего мира.

Героини комедии «Как звёзды» — начинающая актриса Соня и диктор в мультипликации Маша. Случайная встреча двух абсолютно разных девушек становится началом большой дружбы. Но в какой-то момент им придется решить, на что они готовы, чтобы стать по-настоящему богатыми и знаменитыми.

Криминальный триллер «Игра в переговоры» рассказывает о сотруднице сеульской полиции Ха Чхэ-юн. После неудачной попытки освобождения заложников, повлекшей смерть людей, она решает уволиться. Но не успевает это сделать. Международный торговец оружием держит под дулом пистолета её начальника и корейского репортёра, но требований не выдвигает. У Чхэ-юн есть несколько часов, чтобы разобраться в ситуации.

Действие хоррора «Тайна проклятой обители» разворачивается в старинном особняке, куда переезжают молодожены Мэдди и Паркер. Обживаясь, они случайно находят коллекцию писем 100-летней давности от женщины, которая покончила с собой после того, как ее бросил бывший владелец дома. В один миг идиллия счастливой пары рушится.

Главный герой фантастического боевика «Ограбление из будущего» Ли Уорнер с командой киберпреступников занимается кражей секретов ещё до их появления. Благодаря специальной пилюле Z+ они могут связаться со своим сознанием на один час. Но такая практика требует соблюдения строгих правил, чтобы не влиять на время. Однажды им предстоит найти способ исправить собственные ошибки, чтобы спасти прошлое, настоящее и будущее.

Хоррор «Паранормальное. Прямой эфир» рассказывает о журналисте Адриане Маркато, который собирается участвовать в последнем выпуске шоу «За 60 минут до полуночи», который должен пролить свет на правительственный заговор. Но до 00:00 доживут не все.

Мелодрама со звёздами французского кино Виржини Эфирой и Мельвилем Пупо «Только ты и я» — экранизация романа Эрика Рейнхардта «Любовь и леса». Главная героиня Бланш выходит замуж за любимого мужчину Грега. Их отношения кажутся идеальными. Вскоре после свадьбы она понимает, что вышла замуж за токсичного и одержимого ею абьюзера и оказалась в опасной ловушке.

Обзор премьер, которые вышли в прокат на прошлой недели, можно посмотреть здесь.