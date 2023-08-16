В Краснодаре пройдут лекции о «неприличных» болезнях и философии Смешариков
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
В субботу 19 августа в 16:00 будет встреча с Дарьей Феленковой «Современное азиатское искусство».
Программа:
- самые популярные художники Азии (Япония, Китай, Корея);
- какое влияние они оказывают на культуру в целом;
- связь азиатской культуры и аниме;
- как разбираться в искусстве и истории Азии без знания культурного кода.
В этот же день в 19:00 начнется встреча с Екатериной Главан «Неприличные» болезни: обзорная лекция в мир психиатрии».
В программе:
- тяжелые психические расстройства: безумие и гениальность;
- кто такие психопаты и как их определить;
- наиболее частые диагнозы;
- наиболее редкие диагнозы и страшные истории;
как сходят с ума и что понимается под термином безумие.
В воскресенье 20 августа в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Философия Смешариков».
В программе:
- как создавались культовые персонажи нашего детства;
- почему Смешарики круглые;
- как мультфильм поднимает вечные темы и воспитывает поколение;
- отсылки к мировому искусству в Смешариках;
- религия в мультфильме.
Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 19 августа пройдет импровизационный перформанс-погружение «ЭмпатиЯ». В атмосфере полумрака зритель будет управлять представлением: движениями и словами актеров, живой музыкой.