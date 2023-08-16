В Краснодаре пройдут лекции о «неприличных» болезнях и философии Смешариков

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

В субботу 19 августа в 16:00 будет встреча с Дарьей Феленковой «Современное азиатское искусство».

Программа:

самые популярные художники Азии (Япония, Китай, Корея);

какое влияние они оказывают на культуру в целом;

связь азиатской культуры и аниме;

как разбираться в искусстве и истории Азии без знания культурного кода.

В этот же день в 19:00 начнется встреча с Екатериной Главан «Неприличные» болезни: обзорная лекция в мир психиатрии».

В программе:

тяжелые психические расстройства: безумие и гениальность;

кто такие психопаты и как их определить;

наиболее частые диагнозы;

наиболее редкие диагнозы и страшные истории;

как сходят с ума и что понимается под термином безумие.

В воскресенье 20 августа в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Философия Смешариков».

В программе:

как создавались культовые персонажи нашего детства;

почему Смешарики круглые;

как мультфильм поднимает вечные темы и воспитывает поколение;

отсылки к мировому искусству в Смешариках;

религия в мультфильме.

Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 19 августа пройдет импровизационный перформанс-погружение «ЭмпатиЯ». В атмосфере полумрака зритель будет управлять представлением: движениями и словами актеров, живой музыкой.