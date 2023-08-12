Онлайн-библиотека рассказала, какие книги чаще всего выбирали жители юга России с начала года

РБК Краснодар со ссылкой на «Литрес» пишет, что за шесть месяцев 2023 года жители юга России чаще всего читали фэнтези, фантастику, любовные романы, психологию и мотивацию, книги о знаниях и навыках и современные детективы.

Издание приводит рейтинг книг, которые стали самыми популярными среди жителей Краснодарского края, по данным онлайн-библиотеки, топ-10:

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко

«Край неба», Андрей Васильев

«Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» (аудиокнига), Вадим Зеланд

«Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» (аудиокнига), Татьяна Мужицкая

«Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт», Матильда Старр

«Прыжок», Сергей Лукьяненко

«Тайная жизнь Ника Хартера», Джеймс Кэмирон Гейтсбери

«Совершенные», Марина Суржевская

«Эхо орбитального удара», Макс Глебов

«Школа чернокнижников. Железная корона», Матильда Старр

В Ростовской области на первом и втором местах те же книги — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» и «Край неба». На третьей строчке оказалась книга «Прыжок» Сергея Лукьяненко.

В Ставропольском крае первая двойка лидеров среди книг та же, третьей по популярности стала аудиокнига «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой.

Как недавно писали Юга.ру, в Краснодаре 13 августа пройдет бесплатная лекция «Современный российский театр: размышления о русской идентичности».