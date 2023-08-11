В Краснодаре на выходных бесплатно покажут кино под открытым небом

В пятницу, 11 августа, на спортивной площадке по улице Восточно-Кругликовской, 28/1 на большом экране покажут «Команду мечты». Главный герой ленты — спортивный комментатор Степан Вершинин, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту. В этом приключении ему предстоит решить, что для него важнее — семья и любовь или карьера и прежняя слава.

Перед стартом сеанса состоится концерт певицы Улы Диринг.

В субботу, 12 августа, на улице Игнатова, 67 выступят солисты «Музыкальной лаборатории». А после на свежем воздухе зрители смогут посмотреть фильм «Отряд «Таганок». Это экранизация одноименной повести Мустая Карима. Действие разворачивается в живописном ауле Беркутный в Башкорстане в советские времена. Главным событием для местных жителей становится приезд передвижного кинотеатра. Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда» мальчишки создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет.

Начало в 19:30. Организаторы рекомендуют взять с собой плед и средство от насекомых.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом 16 августа покажут эротический триллер «Основной инстинкт» 1992 года. В ленте режиссера Пола Верховена в главных ролях снялись актеры Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.