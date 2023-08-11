Уралсиб заработал 13,5 млрд рублей за полгода

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YESDb Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Прибыль банка Уралсиб за первое полугодие 2023 года составила 13,5 млрд рублей

По данным опубликованной бухгалтерскогой отчетности, активы банка выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 691,6 млрд рублей в первом полугодии 2023-го.

Собственные средства (капитал) банка за этот период увеличились с 77,3 до 85,1 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом.

Стабильно успешные результаты деятельности Уралсиба подтверждают эксперты. Летом текущего года агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом,  а НКР присвоило Уралсибу уровень A.ru со «Стабильным» прогнозом.

Уралсиб вошёл в топ-10 банков по объёмам кредитования малого и среднего бизнеса за 2022 год. Какие сервисы для бизнеса предлагает банк, и почему многие предприниматели считают именно его надёжным и эффективным партнёром, читателям Юга.ру рассказал управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов.

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В центре Краснодара реставрируют здание «Школы приказчиков» начала XX века
Жительница Краснодара четвертый год оспаривает решение снести ее дом из-за жалоб соседей
В Краснодаре с 19 августа повысят стоимость проезда в муниципальном транспорте
В Туапсинском районе открыли экопляж, в Азовском море плавают медузы. Обстановка на курортах Краснодарского края
Краснодарский край занял третье место среди регионов России по турпотоку за полугодие — Росстат
В Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди и смерчи

Лента новостей

Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
Сегодня, 12:00
Привокзальную площадь Краснодара посещают все больше пассажиров, но она остается парковкой среди заборов, руин и мусора
Рыба с арбузом
Вчера, 14:05
Рыба с арбузом
На гастрофесте в горах Сочи приготовили необычные блюда из местных продуктов
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Вчера, 10:43
Леди Баг, геймер-аферист и демоны
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 10 августа

Реклама на сайте