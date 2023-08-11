Уралсиб заработал 13,5 млрд рублей за полгода

Прибыль банка Уралсиб за первое полугодие 2023 года составила 13,5 млрд рублей

По данным опубликованной бухгалтерскогой отчетности, активы банка выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 691,6 млрд рублей в первом полугодии 2023-го.

Собственные средства (капитал) банка за этот период увеличились с 77,3 до 85,1 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом.