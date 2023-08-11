Уралсиб заработал 13,5 млрд рублей за полгода
Прибыль банка Уралсиб за первое полугодие 2023 года составила 13,5 млрд рублей
По данным опубликованной бухгалтерскогой отчетности, активы банка выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 691,6 млрд рублей в первом полугодии 2023-го.
Собственные средства (капитал) банка за этот период увеличились с 77,3 до 85,1 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом.
Стабильно успешные результаты деятельности Уралсиба подтверждают эксперты. Летом текущего года агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а НКР присвоило Уралсибу уровень A.ru со «Стабильным» прогнозом.
Уралсиб вошёл в топ-10 банков по объёмам кредитования малого и среднего бизнеса за 2022 год. Какие сервисы для бизнеса предлагает банк, и почему многие предприниматели считают именно его надёжным и эффективным партнёром, читателям Юга.ру рассказал управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов.