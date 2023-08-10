Количество пользователей онлайн-кинотеатра Wink превысило 11,5 млн

Видеосервис Wink раскрыл количество пользователей онлайн-кинотеатра и опубликовал операционный отчет

Общая выручка видеосервиса (не включает продажу абонентского оборудования и непрофильные доходы) превысила 13,2 млрд рублей, что на 9% выше первого полугодия 2022 года. При этом прирост сервисной выручки в OTT*-сегменте составил 95%.

По итогам первого полугодия 2023 года количество активных клиентов видеосервиса Wink (включает абонентов как IPTV, так и OTT, которые, например, получают доступ в мобильном приложении или смарт-ТВ) превысило 11,5 млн, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года. Количество платящих подписчиков достигло 9 млн, увеличившись на 20%. По данным аналитической компании GfK, вовтором квартале 2023 года Wink закрепился на втором месте по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров.

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Интерфейсы Wink в мобильном приложении, в смарт-ТВ и на сайте стали удобнее и дружелюбнее. В результате оптимизации выросла скорость работы приложений и сайта даже при низком качестве мобильного интернета, что особенно актуально для удаленных населенных пунктов, где покрытие сетями четвертого поколения (LTE) пока недостаточное.

В первой половине 2023 года компания увеличила количество партнеров-производителей смарт-ТВ: теперь приложение Wink предустановлено на телевизорах брендов Hisense и Toshiba. В коммерческую эксплуатацию ввели дополнительный сервис «За кадром» с технологией компьютерного зрения: сервис показывает полезную информацию о фильме или сериале. Прямо во время просмотра можно узнать любопытные сведения об актерах, локациях съемок и даже релевантных предметах интерьера или одежды в кадре.

Развивается интеграция Wink с сервисами «Ростелекома»: теперь абоненты домашнего интернета могут оплачивать кино и сериалы баллами программы «Бонус». Продолжают набирать популярность специальные программы и продукты для абонентов Tele2. Wink встроен в уникальную мультиподписку Mixx Tele2, причем именно возможность пользоваться онлайн-кинотеатром — один из главных критериев при подключении подписки. По-прежнему доступен обмен неиспользованных минут из пакетов на кино и сериалы.

В 2023 году Wink не менее чем в два раза увеличит выпуск оригинальных проектов. За первую половину года в линейке WinkOriginals вышло семь художественных сериалов, которые отметили и зрители, и критики: «Фишер» (самый популярный проект WinkOriginals первого полугодия);

«Актрисы» (удостоен гран-при фестиваля Originals+);

«Балет» (вошел в топы главных сериалов полугодия);

«Операция «Неман» (вышел на РЕН ТВ);

«Ухожу красиво» (выйдет на СТС);

«Мерзлая земля»;

«Библиотекарь» (выйдет на РЕН ТВ);

два документальных проекта — «Поуехавшие» и «Рестораны Москвы». Все оригинальные проекты пользовались высокой популярностью у подписчиков (4,6 млн уникальных зрителей). До конца года планируется еще десять премьер из линейки WinkOriginals. Впервые видеосервис начал инвестировать в отечественное полнометражное кино на ранних стадиях.

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«В начале 2023 года мы представили главные премьеры полугодия. И все они по итогам вошли в топ просмотров, заслужив высокие оценки наших подписчиков. Проекты WinkOriginals стали драйвером увеличения продолжительности смотрения и притока новых подписчиков. Это говорит о правильной программной политике видеосервиса, основанной на глубоком знании аудитории и ее вкусов. Кроме того, только в этом году у нас появились проекты, которые были доступны исключительно на нашей платформе, что также стимулировало подключения. У нас большие надежды на осенние премьеры, к которым уже есть большой зрительский интерес — это сериалы Жоры Крыжовникова «Слово пацана», Сергея Жукова «Плакса» и целый ряд других разножанровых проектов, включая полнометражные кинокартины», — отметил генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

В июле 2023 года юридически завершилось объединение видеосервисов Wink и more.tv, поэтому начиная с третьего квартала текущего года консолидированные показатели будут открытыми.

*OTT (Over the Top) — способ предоставления услуг через интернет-сети любого провайдера: в данном случае получить доступ к Wink можно с помощью мобильного приложения, приложения в смарт-ТВ, Apple TV и Android TV, на сайте wink.ru.