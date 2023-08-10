В Краснодаре пройдет лекция «Как научиться смешно шутить»

В программе:

как юмор может улучшить вашу жизнь или, наоборот, испортить (про уместность, про отношение к шуткам над собой);

как научиться шутить, с чего начать;

формула хорошей шутки (с разбором отрывков из выступлений комиков);

создание шутки вместе с залом на злободневную тему.

Лекцию проведет писательница и комик Каролина Ра. Она расскажет интересные факты из мира юмора, которые станут толчком к открытию новых граней себя. Также спикер представит один из своих стендап-монологов.

Начало в 19:00. Оплата — донаты от 200 рублей. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 13 августа пройдет лекция «Мужское и женское». Психолог Анна Сокол поднимет вопросы гендерного различия.