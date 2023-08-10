В Краснодаре пройдет лекция «Как научиться смешно шутить»

Краснодарский край

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  • © Фото benzoix, Freepik.com
    © Фото benzoix, Freepik.com

В краснодарском креативном кластере «Колос» 11 августа пройдет лекция «Как научиться смешно шутить»

В программе:

  • как юмор может улучшить вашу жизнь или, наоборот, испортить (про уместность, про отношение к шуткам над собой);
  • как научиться шутить, с чего начать;
  • формула хорошей шутки (с разбором отрывков из выступлений комиков);
  • создание шутки вместе с залом на злободневную тему.

Лекцию проведет писательница и комик Каролина Ра. Она расскажет интересные факты из мира юмора, которые станут толчком к открытию новых граней себя. Также спикер представит один из своих стендап-монологов.

Начало в 19:00. Оплата — донаты от 200 рублей. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 13 августа пройдет лекция «Мужское и женское». Психолог Анна Сокол поднимет вопросы гендерного различия.

Афиша Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения

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