В Краснодаре пройдет лекция «Как научиться смешно шутить»
В краснодарском креативном кластере «Колос» 11 августа пройдет лекция «Как научиться смешно шутить»
В программе:
- как юмор может улучшить вашу жизнь или, наоборот, испортить (про уместность, про отношение к шуткам над собой);
- как научиться шутить, с чего начать;
- формула хорошей шутки (с разбором отрывков из выступлений комиков);
- создание шутки вместе с залом на злободневную тему.
Лекцию проведет писательница и комик Каролина Ра. Она расскажет интересные факты из мира юмора, которые станут толчком к открытию новых граней себя. Также спикер представит один из своих стендап-монологов.
Начало в 19:00. Оплата — донаты от 200 рублей. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.
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