РНКБ за месяц получил больше 150 заявок на образовательные кредиты с господдержкой

Клиенты банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ, в июле подали более 150 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%

Более 60% заявок на оформление образовательного кредита подали дистанционно на официальном сайте банка. Около 70% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные — для среднего профессионального в колледжах и техникумах. В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;

Севастопольский государственный университет;

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина;

Казанский (Приволжский) федеральный университет;

Симферопольский политехнический колледж.

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Каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит на эти цели предоставляют банки по госпрограмме под 3% годовых в рамках постановления Правительства РФ «О государственной поддержке образовательного кредитования» от 15.09.2020 № 1448.