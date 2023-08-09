РНКБ за месяц получил больше 150 заявок на образовательные кредиты с господдержкой
Клиенты банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ, в июле подали более 150 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%
Более 60% заявок на оформление образовательного кредита подали дистанционно на официальном сайте банка. Около 70% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные — для среднего профессионального в колледжах и техникумах.
В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;
- Севастопольский государственный университет;
- Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина;
- Казанский (Приволжский) федеральный университет;
- Симферопольский политехнический колледж.
100 лет обучения:
Каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит на эти цели предоставляют банки по госпрограмме под 3% годовых в рамках постановления Правительства РФ «О государственной поддержке образовательного кредитования» от 15.09.2020 № 1448.
Ставку 3% годовых субсидирует государство, а льготный период погашения кредита действует не только на весь срок обучения, но и на следующие 9 месяцев после него. На протяжении этого периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту — 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.
Оформить кредит может любой учащийся высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет, заключивший с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Сумма кредита — от 10 тыс. до 5 млн рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы (один семестр, год или всё обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).