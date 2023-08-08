«Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум»

«Ростелеком» инвестирует в финтех-компанию «Фазум». В результате сделки ее присоединят к группе компаний провайдера

Данное вложение является частью стратегии «Ростелекома» по расширению своего присутствия на рынке облачных цифровых решений для финансовых организаций и бизнеса.

«Фазум» — это отечественная ИТ-платформа, включающая больше 300 сервисов. Она позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы: CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многие другие.

Решения компании успешно внедрили более 20-ти российских банков. За счет гибкости платформы компания поставляет ее как в облаке по модели Asaservice, так и в инфраструктуру клиентов.