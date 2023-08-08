«Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум»
«Ростелеком» инвестирует в финтех-компанию «Фазум». В результате сделки ее присоединят к группе компаний провайдера
Данное вложение является частью стратегии «Ростелекома» по расширению своего присутствия на рынке облачных цифровых решений для финансовых организаций и бизнеса.
«Фазум» — это отечественная ИТ-платформа, включающая больше 300 сервисов. Она позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы: CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многие другие.
Решения компании успешно внедрили более 20-ти российских банков. За счет гибкости платформы компания поставляет ее как в облаке по модели Asaservice, так и в инфраструктуру клиентов.
Президент компании «Фазум» Андрей Леушев отметил, что компания сфокусируется на развитии нескольких направлений:
- расширении возможностей платформы для комплексного импортозамещения;
- предоставлении банкам платформы и защищенной инфраструктуры для работы в облаке «Ростелекома»;
- предоставлении банковских продуктов клиентам малого и среднего бизнеса;
- запуске новых продуктов, например, «Биржи дебиторской задолженности».
Как отмечают в «Ростелекоме», сегодня рынок решений по автоматизации бизнес-процессов банков и финансовых компаний трансформируется. Это связано с активным импортозамещением уходящих с рынка иностранных вендоров и высоким спросом банков на облачную инфраструктуру из-за ее дефицита. В ближайшие 3–5 лет специалисты прогнозируют рост объема продаж российского ПО в пять раз и еще больше — в сегменте облачных финансовых решений для банков. Партнерство «Ростелекома» и «Фазума» — ответ на сложившиеся рыночные тренды.
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«Инвестиции в «Фазум» позволят укрепить позиции как на рынке финтех-решений, так и в смежных секторах экономики, испытывающих аналогичные потребности по импортозамещению и запуску новых цифровых решений, — заявил директор по новым цифровым продуктам «Ростелекома» Дмитрий Рейдман. — Вместе с компанией «Фазум» мы сможем быстро запускать новые облачные сервисы для финансового сектора и масштабировать дистрибуцию цифровых финансовых продуктов клиентам малого и среднего бизнеса».
Директор по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома» Денис Рябченков назвал это шаг логическим продолжением стратегии формирования портфеля цифровых продуктов, ориентированных на финансовый сектор и банки: «Несколько месяцев назад мы приобрели компанию «ФаззиЛоджикЛабс», занимающую лидирующие позиции на российском рынке антифрод-систем для банков по количеству обработанных транзакций. В будущем мы планируем усиливать наше присутствие на рынке цифровых сервисов для финансового сектора, а также развивать новые цифровые продукты в смежных областях, таких как ретейл, электронная коммерция, логистика».
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