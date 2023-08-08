В Анапе фанаты атаковали Ольгу Бузову после ее концерта

В Анапе 7 августа на «Летней эстраде» состоялся сольный концерт Ольги Бузовой

После выступления автомобиль певицы окружили восторженные фанаты. Они кричали «Оля, мы тебя любим!» и пытались передать ей цветы.

Во время концерта у Ольги Бузовой разязались лямки платья, подтанцовка успела оперативно устранить проблему. По словам Бузовой, такие технические сбои порой случаются.

За время нахождения в Анапе Ольга успела отдохнуть в одном из местных отелей и выложить в своем телеграм-канале подборку фотографий в леопардовом купальнике.