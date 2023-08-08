В Анапе фанаты атаковали Ольгу Бузову после ее концерта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта schlock.ru/koncert-olgi-buzovoj-v-anape
    © Скриншот фото с сайта schlock.ru/koncert-olgi-buzovoj-v-anape

В Анапе 7 августа на «Летней эстраде» состоялся сольный концерт Ольги Бузовой

После выступления автомобиль певицы окружили восторженные фанаты. Они кричали «Оля, мы тебя любим!» и пытались передать ей цветы. 

Во время концерта у Ольги Бузовой разязались лямки платья, подтанцовка успела оперативно устранить проблему. По словам Бузовой, такие технические сбои порой случаются. 

За время нахождения в Анапе Ольга успела отдохнуть в одном из местных отелей и выложить в своем телеграм-канале подборку фотографий в леопардовом купальнике.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 28 сентября покажут гастрольный спектакль «Раневская. Сквозь смех и слёзы!». Это драматическая комедия Екатерины Пиковой по пьесе Леона Измайлова.

Анапа Концерты Музыка

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В Анапе фанаты атаковали Ольгу Бузову после ее концерта
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